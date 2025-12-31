Стоимость доллара и евро в обменниках почти не изменилась

По состоянию на утро 31 декабря средний курс продажи доллара в обменниках вырос на 1 копейку по сравнению с 30 декабря и составляет 42,57 гривны, при этом курс евро уменьшился на 3 копейки - до 50,14 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,01 гривны (без изменений по сравнению с курсом предыдущего рабочего дня), евро – по 49,45 гривны (+0,05 гривны).

На межбанке в результате торгов 30 декабря курс доллара находился на уровне 42,33 – 42,40 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 5-9 копеек выше закрытия торговой сессии 29 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,80-49,87 гривен (курс покупки был ниже на 3 копейки от значений предыдущего дня, а курс продажи - на 2 копейки выше).