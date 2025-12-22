Вартість долара та євро майже не змінилася обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 22 грудня зріс на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (19 грудня). Курс євро залишився незмінним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 22 грудня середній курс продажу долара в обмінниках збільшився на 1 копійку порівняно з 19 грудня і становить 42,49 гривні, водночас курс євро не змінився і становив 49,89 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,97 гривні (без змін порівняно з 19 грудня), євро - по 49,26 гривні (-0,01 гривні).
На міжбанку в результаті торгів 19 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 1 копійку нижче за закриття торгової сесії 18 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,47-49,50 гривень, що на 4-5 копійок нижче за курс 18 грудня.
Рівень попиту на валюту
Під кінець року фактором, який сильно впливає на курс валюти зазвичай є попит на неї з боку населення. За оцінками директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наприкінці 2024 року попит перевищував пропозицію на 30-40%. Цього року цей показник перебуває на нижчому рівні - 10-15%. "Цього року тиск на курси буде значно нижчим", - додає Тарас Лєсовий.
Також банки пропонують високі ставки за депозитами, що стимулює населення вкладати кошти в гривневі накопичення. Ці фактори, на думку Тараса Лєсового, знижують імовірність значних валютних коливань до кінця цього року.