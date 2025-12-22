ua en ru
Пн, 22 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Вартість долара та євро майже не змінилася обмінниках

Україна, Понеділок 22 грудня 2025 11:40
UA EN RU
Вартість долара та євро майже не змінилася обмінниках Фото: Курс долара в обмінниках майже не змінився (Freepik)
Автор: Дмитро Сидоров

Курс долара в обмінних пунктах України 22 грудня зріс на 1 копійку порівняно з попереднім робочим днем (19 грудня). Курс євро залишився незмінним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 22 грудня середній курс продажу долара в обмінниках збільшився на 1 копійку порівняно з 19 грудня і становить 42,49 гривні, водночас курс євро не змінився і становив 49,89 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,97 гривні (без змін порівняно з 19 грудня), євро - по 49,26 гривні (-0,01 гривні).

На міжбанку в результаті торгів 19 грудня курс долара перебував на рівні 42,19 - 42,22 гривні за долар (купівля-продаж), що на 1 копійку нижче за закриття торгової сесії 18 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,47-49,50 гривень, що на 4-5 копійок нижче за курс 18 грудня.

Рівень попиту на валюту

Під кінець року фактором, який сильно впливає на курс валюти зазвичай є попит на неї з боку населення. За оцінками директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, наприкінці 2024 року попит перевищував пропозицію на 30-40%. Цього року цей показник перебуває на нижчому рівні - 10-15%. "Цього року тиск на курси буде значно нижчим", - додає Тарас Лєсовий.

Також банки пропонують високі ставки за депозитами, що стимулює населення вкладати кошти в гривневі накопичення. Ці фактори, на думку Тараса Лєсового, знижують імовірність значних валютних коливань до кінця цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс в обмінниках
Новини
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
У Москві підірвали авто російського генерала, він загинув
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ