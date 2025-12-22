Стоимость доллара и евро почти не изменилась обменниках
Курс доллара в обменных пунктах Украины 22 декабря вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим рабочим днем (19 декабря). Курс евро остался прежним.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 22 декабря средний курс продажи доллара в обменниках увеличился на 1 копейку по сравнению с 19 декабря и составляет 42,49 гривны, при этом курс евро не изменился и составил 49,89 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,97 гривны (без изменений по сравнению с 19 декабря), евро – по 49,26 гривны (-0,01 гривны).
На межбанке в результате торгов 19 декабря курс доллара находился на уровне 42,19 – 42,22 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 1 копейку ниже закрытия торговой сессии 18 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,47-49,50 гривен, что на 4-5 копеек ниже курса 18 декабря.
Уровень спроса на валюту
Под конец года фактором, который сильно влияет на курс валюты обычно есть спрос на ее со стороны населения. По оценкам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, в конце 2024 года спрос превышал предложение на 30-40%. В этом году этот показатель находиться на более низком уровне – 10-15%. "В этом году давление на курсы будет значительно ниже", - добавляет Тарас Лесовой.
Также банки предлагают высокие ставки по депозитам, что стимулирует население вкладывать средства в гривневые накопления. Эти факторы, по мнению Тараса Лесового, снижают вероятность значительны валютных колебаний до конца этого года.