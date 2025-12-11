Доллар и евро подорожали в обменниках на 9-25 копеек

Курс доллара в обменных пунктах Украины 11 декабря вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также подрос, но значительнее – на 25 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 9 копеек по сравнению с 10 декабря и составляет 42,63 гривны, курс евро также вырос на 25 копеек – до 49,79 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,09 гривны (+0,07 гривны), евро – по 49,15 гривны (+0,19 гривны).

На межбанке в результате торгов 10 декабря курс доллара находился на уровне 41,40 – 42,25 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 18 копеек выше закрытия торговой сессии 9 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,37-49,39 гривен, что на 22-23 копеек выше курса 9 декабря.