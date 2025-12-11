ua en ru
Доллар и евро подорожали в обменниках на 9-25 копеек

Украина, Четверг 11 декабря 2025 11:15
Доллар и евро подорожали в обменниках на 9-25 копеек Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 9 копеек (Freepik)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 11 декабря вырос на 9 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также подрос, но значительнее – на 25 копеек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 11 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 9 копеек по сравнению с 10 декабря и составляет 42,63 гривны, курс евро также вырос на 25 копеек – до 49,79 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 42,09 гривны (+0,07 гривны), евро – по 49,15 гривны (+0,19 гривны).

На межбанке в результате торгов 10 декабря курс доллара находился на уровне 41,40 – 42,25 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 18 копеек выше закрытия торговой сессии 9 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,37-49,39 гривен, что на 22-23 копеек выше курса 9 декабря.

Динамика курса на наличном рынке

В начале этого года (1 января) курс покупки доллара в обменниках и кассах банков составлял 41,77 гривен, а курс продажи – 42,49 гривен. К 1 ноября эти курсы существенно не изменились и составляли 41,62 и 42,64 гривен соответственно. По состоянию на 1 декабря (по сравнению с 1 ноября) курс покупки доллара на наличном рынке снизился на 61 копейку – до 42,01 гривен, а курс продажи – на 10 копеек до 42,54 гривен. За период 1-11 декабря курс продажи доллара вырос на 9 копеек.

Курс евро в обменниках с начала года существенно вырос. Если 1 января курс покупки находился на уровне 43,55 гривен, а курс продажи – 44,37 гривен, то уже по состоянию на 1 ноября эти курсы выросли до 48,24 и 48,95 гривен соответственно. За месяц, к 1 декабря стоимость евро на наличном рынке изменились немного и составляли 48,82 (покупка) и 49,47 гривен (продажа) соответственно. За период 1-11 декабря курс продажи евро вырос на 31 копейку.

