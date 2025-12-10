Вартість долара і євро зросла на 3 копійки в обмінниках
Курс долара в обмінних пунктах України 10 грудня зріс на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро також підріс на 3 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 10 грудня середній курс продажу долара збільшився на 3 копійки порівняно з 9 грудня і становить 42,46 гривні, курс євро також зріс на 3 копійки - до 49,48 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,93 гривні (+0,03 гривні), євро - по 48,89 гривні (без змін із попереднім днем).
На міжбанку внаслідок торгів 9 грудня курс долара перебував на рівні 41,22 - 42,25 гривні за долар (купівля-продаж), що на 7 копійок вище за закриття торгової сесії 8 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,15-49,16 гривень, що на 6-7 копійок вище за курс 8 грудня.
Безготівковий валютний ринок
За період 1-8 грудня, згідно з даними НБУ, клієнти банків купили 2,426 млрд доларів на безготівковому ринку, а продали - 1,553 млрд доларів, таким чином, обсяг купівлі валюти на цьому ринку перевищив обсяг продажу на 873 млн доларів.
Обсяг операцій купівлі-продажу валюти банками (за участю НБУ) за 1-8 грудня становив 2,403 млрд доларів.
У листопаді клієнти банків купили на безготівковому ринку валюти на 7,215 млрд доларів, а продали 5,792 млрд доларів. Операції між банками становили 6,395 млрд доларів.