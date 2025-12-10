ua en ru
Ср, 10 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Стоимость доллара и евро выросла на 3 копейки в обменниках

Украина, Среда 10 декабря 2025 11:30
UA EN RU
Стоимость доллара и евро выросла на 3 копейки в обменниках Фото: Курс доллара в обменниках вырос на 3 копейки (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Курс доллара в обменных пунктах Украины 10 декабря вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро также подрос на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 10 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 3 копейки по сравнению с 9 декабря и составляет 42,46 гривны, курс евро также вырос на 3 копейки – до 49,48 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,93 гривны (+0,03 гривны), евро – по 48,89 гривны (без изменений с предыдущим днем).

На межбанке в результате торгов 9 декабря курс доллара находился на уровне 41,22 – 42,25 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 7 копеек выше закрытия торговой сессии 8 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,15-49,16 гривен, что на 6-7 копеек выше курса 8 декабря.

Безналичный валютный рынок

За период 1-8 декабря, согласно данным НБУ, клиенты банков купили 2,426 млрд долларов на безналичном рынке, а продали – 1,553 млрд долларов, таким образом объем покупки валюты на этом рынке превысил объем продажа на 873 млн долларов.

Объем операций купли-продажи валюты банками (с участием НБУ) за 1-8 декабря составил 2,403 млрд долларов.

В ноябре клиенты банков купили на безналичном рынке валюты на 7,215 млрд долларов, а продали 5,792 млрд долларов. Операции между банками составили 6,395 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс в обменниках
Новости
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
В Киеве нашли мертвым сына космонавта Каденюка, - источники
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте