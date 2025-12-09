Вартість долара і євро зросла на 3-5 копійок в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 9 грудня зріс на 5 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро підріс на 3 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 грудня середній курс продажу долара збільшився на 5 копійок порівняно з 8 грудня і становить 42,42 гривні, курс євро зріс на 3 копійки - до 49,45 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,87 гривні (+0,03 гривні), євро - по 48,86 гривні (+0,04 гривні).

На міжбанку внаслідок торгів 8 грудня курс долара перебував на рівні 41,15 - 42,18 гривні за долар (купівля-продаж), що на 16-17 копійок вище за закриття торгової сесії 5 грудня. Курс євро на міжбанку становив 49,08-49,10 гривень, що на 15-16 копійок вище за курс 5 грудня.