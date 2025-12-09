Стоимость доллара и евро выросла на 3-5 копеек в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 9 декабря вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро подрос на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 декабря средний курс продажи доллара увеличился на 5 копеек по сравнению с 8 декабря и составляет 42,42 гривны, курс евро вырос на 3 копейки – до 49,45 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,87 гривны (+0,03 гривны), евро – по 48,86 гривны (+0,04 гривны).

На межбанке в результате торгов 8 декабря курс доллара находился на уровне 41,15 – 42,18 гривны за доллар (покупка-продажа), что на 16-17 копеек выше закрытия торговой сессии 5 декабря. Курс евро на межбанке составил 49,08-49,10 гривен, что на 15-16 копеек выше курса 5 декабря.