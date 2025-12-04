Вартість долара і євро знизилася в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 4 грудня знизився на 10 копійок порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 4 копійки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 4 грудня середній курс продажу долара знизився на 10 копійок порівняно з 3 грудня і становить 42,45 гривні, курс євро зменшився на 4 копійки - до 49,54 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,05 гривні), євро - по 48,87 гривні (-0,04 гривні).
На міжбанку 3 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,12 - 42,15 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 2 грудня зниження курсом становило 19 копійок.
На початку цього року (1 січня) курс купівлі долара в обмінниках і касах банків становив 41,77 гривень, а курс продажу - 42,49 гривень. До 1 листопада ці курси істотно не змінилися і становили 41,62 і 42,64 гривень відповідно. Станом на 1 грудня (порівняно з 1 листопада) курс купівлі долара на готівковому ринку знизився на 61 копійку - до 42,01 гривень, а курс купівлі - на 10 копійок, до 42,54 гривень.
Курс євро в обмінниках з початку року істотно зріс. Якщо 1 січня курс купівлі перебував на рівні 43,55 гривень, а курс продажу - 44,37 гривень, то вже станом на 1 листопада ці курси зросли до 48,24 і 48,95 гривень відповідно. За місяць, до 1 грудня вартість євро на готівковому ринку змінилися небагато і становили 48,82 (купівля) і 49,47 гривень (продаж) відповідно.