Вартість долара і євро знизилася в обмінниках

Станом на ранок 4 грудня середній курс продажу долара знизився на 10 копійок порівняно з 3 грудня і становить 42,45 гривні, курс євро зменшився на 4 копійки - до 49,54 гривні.

В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,96 гривні (-0,05 гривні), євро - по 48,87 гривні (-0,04 гривні).

На міжбанку 3 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,12 - 42,15 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 2 грудня зниження курсом становило 19 копійок.