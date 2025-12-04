Стоимость доллара и евро снизилась в обменниках

По состоянию на утро 4 декабря средний курс продажи доллара снизился на 10 копеек по сравнению с 3 декабря и составляет 42,45 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки – до 49,54 гривны.

В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,05 гривны), евро – по 48,87 гривны (-0,04 гривны).

На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,12 – 42,15 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 2 декабря снижение курсом составило 19 копеек.