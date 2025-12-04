Стоимость доллара и евро снизилась в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 4 декабря снизился на 10 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 4 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 4 декабря средний курс продажи доллара снизился на 10 копеек по сравнению с 3 декабря и составляет 42,45 гривны, курс евро уменьшился на 4 копейки – до 49,54 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,96 гривны (-0,05 гривны), евро – по 48,87 гривны (-0,04 гривны).
На межбанке 3 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,12 – 42,15 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 2 декабря снижение курсом составило 19 копеек.
В начале этого года (1 января) курс покупки доллара в обменниках и кассах банков составлял 41,77 гривен, а курс продажи – 42,49 гривен. К 1 ноября эти курсы существенно не изменились и составляли 41,62 и 42,64 гривен соответственно. По состоянию на 1 декабря (по сравнению с 1 ноября) курс покупки доллара на наличном рынке снизился на 61 копейку – до 42,01 гривен, а курс покупки – на 10 копеек до 42,54 гривен.
Курс евро в обменниках с начала года существенно вырос. Если 1 января курс покупки находился на уровне 43,55 гривен, а курс продажи – 44,37 гривен, то уже по состоянию на 1 ноября эти курсы выросли до 48,24 и 48,95 гривен соответственно. За месяц, к 1 декабря стоимость евро на наличном рынке изменились немного и составляли 48,82 (покупка) и 49,47 гривен (продажа) соответственно.