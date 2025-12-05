Вартість долара і євро трохи знизилася в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України 5 грудня знизився на 3 копійки порівняно з попереднім робочим днем. Курс євро зменшився на 1 копійку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 5 грудня середній курс продажу долара знизився на 3 копійки порівняно з 4 грудня і становить 42,43 гривні, курс євро зменшився на 1 копійку - до 49,53 гривні.
В обмінних пунктах долар купують у середньому по 41,90 гривні (-0,06 гривні), євро - по 48,9 гривні (+0,03 гривні).
На міжбанку 4 грудня курс долара курс перебував на рівні 42,16 - 42,20 гривні за долар (купівля-продаж) - порівняно із закриттям 3 грудня курс зріс на 4-5 копійок.
Офіційний курс з початку року
Станом на 1 січня офіційний курс долара становив 42,03 гривень, на 1 жовтня він знизився до рівня 41,14 гривень. Протягом жовтня курс трохи підріс до 41,97 гривень (на 1 листопада). Максимальне значення курсу долара було 25 листопада, тоді курс становив 42,37 гривень.
Курс євро протягом 2025 року демонстрував зростаючу динаміку через складно передбачувану політику адміністрації Дональда Трампа і значне зниження курсу долара щодо євро. Офіційний курс євро на початку року становив 43,69 гривні, на початок жовтня він зріс до 48,3 гривні, а 1 листопада склав 48,51 гривні. Максимальне значення курсу було 49,5 гривень, це значення було встановлено НБУ 7 липня.