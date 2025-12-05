Стоимость доллара и евро немного снизилась в обменниках

Курс доллара в обменных пунктах Украины 5 декабря снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем. Курс евро уменьшился на 1 копейку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 5 декабря средний курс продажи доллара снизился на 3 копейки по сравнению с 4 декабря и составляет 42,43 гривны, курс евро уменьшился на 1 копейку – до 49,53 гривны.
В обменных пунктах доллар покупают в среднем по 41,90 гривны (-0,06 гривны), евро – по 48,9 гривны (+0,03 гривны).
На межбанке 4 декабря курс доллара курс находился на уровне 42,16 – 42,20 гривны за доллар (покупка-продажа) – по сравнению с закрытием 3 декабря курс подрос на 4-5 копеек.
Официальный курс с начала года
По состоянию 1 января официальный курс доллара составлял 42,03 гривен, к 1 октября он снизился до уровня 41,14 гривен. На протяжение октября курс немного подрос до 41,97 гривен (на 1 ноября). Максимальное значение курса доллара было 25 ноября, тогда курс составлял 42,37 гривен.
Курс евро на протяжении 2025 года демонстрировал растущую динамику из-за сложно предсказуемой политики администрации Дональда Трампа и значительного снижения курса доллара по отношению к евро. Официальный курс евро в начале года составлял 43,69 гривен, к началу октября он вырос до 48,3 гривен, а 1 ноября составил 48,51 гривен. Максимальное значение курса было 49,5 гривен, это значение было установлено НБУ 7 июля.