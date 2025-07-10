ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стоимость Bitcoin достигла рекордных 112 тысяч долларов: сколько стоит сейчас

Четверг 10 июля 2025 07:45
UA EN RU
Стоимость Bitcoin достигла рекордных 112 тысяч долларов: сколько стоит сейчас Фото: криптовалюта Bitcoin (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Криптовалюта Bitcoin бьет рекорды стоимости и выросла до 111 тысяч долларов. Накануне ее стоимость была еще выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Так, по состоянию на 07:00 утра по Киевскому времени, согласно данным торгов на бирже, стоимость Bitcoin составляла около 111 тыс. долларов.

Стоимость Bitcoin достигла рекордных 112 тысяч долларов: сколько стоит сейчасОтметим, что около полуночи в ночь на 10 июля, стоимость Bitcoin достигла 112 тысяч долларов.

Напомним, во второй половине мая стоимость Bitcoin на бирже превысила рекордные 109 тысяч долларов.

Перед этим криптовалюта установила другой рекорд - впервые за несколько месяцев преодолела отметку в 100 тысяч долларов, продемонстрировав рост более чем на 3% за один день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин
Новости
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Чем завершится встреча Зеленского с Келлогом в Италии: Подоляк дал прогноз
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос