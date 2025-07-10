Стоимость Bitcoin достигла рекордных 112 тысяч долларов: сколько стоит сейчас
Криптовалюта Bitcoin бьет рекорды стоимости и выросла до 111 тысяч долларов. Накануне ее стоимость была еще выше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.
Так, по состоянию на 07:00 утра по Киевскому времени, согласно данным торгов на бирже, стоимость Bitcoin составляла около 111 тыс. долларов.
Отметим, что около полуночи в ночь на 10 июля, стоимость Bitcoin достигла 112 тысяч долларов.
Напомним, во второй половине мая стоимость Bitcoin на бирже превысила рекордные 109 тысяч долларов.
Перед этим криптовалюта установила другой рекорд - впервые за несколько месяцев преодолела отметку в 100 тысяч долларов, продемонстрировав рост более чем на 3% за один день.
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