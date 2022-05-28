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Россия развалится и ее нужно будет сразу разоружить, - Данилов

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Украина, Суббота 28 мая 2022 09:50
Россия развалится и ее нужно будет сразу разоружить, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

После ухода от власти Путина и развала России необходимо лишить эту территорию оружия, в том числе и ядерного. Иначе сохранится опасность для всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "24 каналу".

Как отметил Данилов, Путина уберет сама жизнь. "Это будет 100%. Я уже говорил не раз, что это будет при нашей памяти. Также и Россия развалится при нашей памяти", - сказал он.

Данилов уверен, что Россия не сможет сохраниться, "потому что это искусственное образование". "Это произойдет. Мы бы очень хотели, чтобы это произошло "вчера", но еще нужно немного подождать", - добавил он.

По его словам, из России должны убрать оружие, в том числе ядерное, поскольку очень опасно оставлять страну с ядерным вооружением, которая может вести себя так, как она считает нужным, пренебрегая законами, ООН и всеми правилами и нормами, которые сегодня есть.

"Это очень-очень опасно. Если кто-то считает, что там не появится другой Путин, то, поверьте, я уже говорил, их там чертовски много желающих стать Путиным", - сказал секретарь СНБО.

Данилов напомнил, что есть страны, которые никогда в жизни ни на кого не нападали, а есть государства, постоянно живущие в нападении на другие страны. "Россия одна из тех, кто находится в постоянном нападении на другие государства. Постоянно суют нос и покушаются на чужие территории", - добавил он.

Напомним, по данным опрос КМИС в середине мая только 2% граждан Украины хорошо относятся к России, в то время как 92% - плохо. Но 2% - это около 500 тысяч человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении.

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