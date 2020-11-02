Под Варшавой произошло ДТП, погибли две украинки

В Польше в городе Стары-Нацпольске произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента погибли четыре человека, среди них две украинки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Мазовецкого воеводства Польши.

Как сообщается, 30 октября около 18:00 на автодороге национального значения №50 в 80 км от Варшавы произошла авария.

По информации полиции, водитель грузовика DAF, следовавшего в направлении населенного пункта Вышогрод, 64-летний украинец для избежания столкновения с автомобилем, который двигался впереди, резко выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ford Transit.

В нем находилось четверо пассажиров: 51-летний мужчина, 25-летняя женщина и две женщины 43 и 48 лет - украинки.

Все, кто находился в автомобиле Ford, погибли. Водитель автомобиля DAF госпитализировали.

Напомним, 30 октября вечером в Киеве на Майдане независимости произошло масштабное ДТП. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили травмы.

Позже виновнику ДТП сообщили о подозрении, а после арестовали.