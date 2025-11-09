У Варшаві на важливу дату заборонять польоти дронів: що відомо

"У зв'язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов'язаних зі святкуванням Дня незалежності 11 листопада, головне управління поліції Варшави, за погодженням зі Службою державної охорони, запроваджує обмеження на польоти безпілотних літальних апаратів над Варшавою", - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що заборона діятиме з 07:00 до 23:00. У разі порушення правил повітряного руху - для оператора дрона можуть бути суворі наслідки. Мова йде про про позбавлення волі до 5 років.

Зазначимо, що на День незалежності Польщі у Варшаві заплановано низку державних урочистостей. Крім того, з цієї нагоди відбудуться кілька масових заходів. У традиційно найчисельнішому з них — Марші незалежності, який об’єднує правоконсервативні сили та організації, участь уже підтвердили президент Польщі Кароль Навроцький та лідер опозиційної партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.