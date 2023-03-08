У Варшаві та онлайн: у Мінфіні розповіли про формат переговорів з МВФ
Місія Міжнародного валютного фонду почала переговори з українською владою про потенційну програму. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
За даними прес-служби, від української сторони участь у дискусіях беруть представники Міністерства фінансів, Національного банку України, а також інших органів, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права.
Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає 8 березня дискусії з представниками влади України стосовно потенційної програми, що буде підтримуватися МВФ.
Напередодні прем'єр-міністр Дениса Шмигаль з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.
За словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад 15 млрд доларів.