В Варшаве и онлайн: в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ
Миссия Международного валютного фонда начала переговоры с украинскими властями о потенциальной программе. Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн формате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным пресс-службы, от украинской стороны в дискуссиях принимают представители Министерства финансов, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.
Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает 8 марта дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ.
Накануне премьер-министр Дениса Шмыгаль с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.
По словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше 15 млрд долларов.