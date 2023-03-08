ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Варшаве и онлайн: в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ

Новина українською →
Украина, Среда 08 марта 2023 11:32
В Варшаве и онлайн: в Минфине рассказали о формате переговоров с МВФ Фото: переговоры с МВФ пройдут в Варшаве  (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Миссия Международного валютного фонда начала переговоры с украинскими властями о потенциальной программе. Встречи проходят в Варшаве, а также в онлайн формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным пресс-службы, от украинской стороны в дискуссиях принимают представители Министерства финансов, Национального банка Украины, а также других органов, ответственных за политику в области экономики, энергетики, борьбы и предотвращения коррупции, верховенства права.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает 8 марта дискуссии с представителями властей Украины относительно потенциальной программы, поддерживаемой МВФ.

Накануне премьер-министр Дениса Шмыгаль с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

По словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше 15 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Министерство финансов Украины
NEWS
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Четыре танка и 700 окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алекс Виндман: В ближайшие год-два Россия не сможет переломить войну в свою пользу