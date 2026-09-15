У Варшаві екстрено евакуювали аеропорт: піротехніки перевіряють можливе замінування

У Варшаві ввечері 15 вересня евакуювали частину аеропорту Шопена після повідомлення про залишений багаж. Його перевіряють піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24 .

Повідомлення про залишений багаж поліція отримала за кілька хвилин до 19:00. Після цього на місце викликали відповідні служби для перевірки предмета.

Представник Столичної поліції Павло Хмура повідомив, що прикордонна служба проводить піротехнічну розвідку, щоб встановити, чи становить багаж загрозу.

Що відбувається в аеропорту

Через інцидент людей евакуювали з терміналів вильотів А і В. Також пасажирів вивели із зони прильотів біля входу А1.

Крім того, тимчасово зупинили автомобільний рух у зоні вильотів. За словами поліції, там продовжили курсувати лише міські автобуси.

У прес-службі аеропорту імені Шопена підтвердили, що перевірка багажу триває. Представник аеропорту Пьотр Рудзький зазначив, що частину терміналу евакуювали саме через залишений без нагляду багаж.

При цьому в аеропорту не уточнили, скільки людей довелося евакуювати.

Наразі піротехніки перевіряють залишений багаж і мають визначити, чи становить він реальну небезпеку.