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У Варшаві екстрено евакуювали аеропорт: піротехніки перевіряють можливе замінування

21:39 15.09.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
У Варшаві екстрено евакуювали аеропорт: піротехніки перевіряють можливе замінування Фото: аеропорт імені Шопена у Варшаві (Getty Images)
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У Варшаві ввечері 15 вересня евакуювали частину аеропорту Шопена після повідомлення про залишений багаж. Його перевіряють піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Повідомлення про залишений багаж поліція отримала за кілька хвилин до 19:00. Після цього на місце викликали відповідні служби для перевірки предмета.

Представник Столичної поліції Павло Хмура повідомив, що прикордонна служба проводить піротехнічну розвідку, щоб встановити, чи становить багаж загрозу.

Що відбувається в аеропорту

Через інцидент людей евакуювали з терміналів вильотів А і В. Також пасажирів вивели із зони прильотів біля входу А1.

Крім того, тимчасово зупинили автомобільний рух у зоні вильотів. За словами поліції, там продовжили курсувати лише міські автобуси.

У прес-службі аеропорту імені Шопена підтвердили, що перевірка багажу триває. Представник аеропорту Пьотр Рудзький зазначив, що частину терміналу евакуювали саме через залишений без нагляду багаж.

При цьому в аеропорту не уточнили, скільки людей довелося евакуювати.

Наразі піротехніки перевіряють залишений багаж і мають визначити, чи становить він реальну небезпеку.

Нагадуємо, відносини Польщі та Росії останнім часом загострилися на тлі російських гібридних атак і провокацій біля польського кордону. 14 вересня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчими тижнями та місяцями Варшава очікує посилення дій Росії.

Наступного дня помічник президента РФ Микола Патрушев уже пригрозив, що в разі війни з Росією польська державність нібито припинить існування за два-три дні.

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