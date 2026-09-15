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В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт: пиротехники проверяют возможное заминирование

21:39 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
В Варшаве экстренно эвакуировали аэропорт: пиротехники проверяют возможное заминирование Фото: аэропорт имени Шопена в Варшаве (Getty Images)
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В Варшаве вечером 15 сентября была эвакуирована часть аэропорта Шопена после сообщения об оставленном багаже. Его проверяют пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN24.

Сообщение об оставленном багаже полиция получила за несколько минут до 19:00. После этого на место были вызваны соответствующие службы для проверки предмета.

Представитель Столичной полиции Павел Хмура сообщил, что пограничная служба проводит пиротехническую разведку, чтобы установить, представляет ли багаж угрозу.

Что происходит в аэропорту

Из-за инцидента людей эвакуировали из терминалов вылетов А и В. Также пассажиров вывели из зоны прилетов у входа А1.

Кроме того, временно приостановили автомобильное движение в зоне вылетов. По словам полиции, там продолжили курсировать только городские автобусы.

В пресс-службе аэропорта имени Шопена подтвердили, что проверка багажа продолжается. Представитель аэропорта Петр Рудзкий отметил, что часть терминала эвакуировали именно из-за оставленного без присмотра багажа.

При этом в аэропорту не уточнили, сколько людей пришлось эвакуировать.

В настоящее время пиротехники проверяют оставленный багаж и должны определить, представляет ли он реальную опасность.

Напомним, отношения Польши и России в последнее время обострились на фоне российских гибридных атак и провокаций у польской границы. 14 сентября премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели и месяцы Варшава ожидает усиления действий России.

На следующий день помощник президента РФ Николай Патрушев уже пригрозил, что в случае войны с Россией польская государственность якобы прекратит существование через два-три дня.

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