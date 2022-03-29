В Варшаве здание посольства РФ облили красной краской

В столице Польши Варшаве группа людей облила красной краской забор здания российского посольства в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину и военной агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OKO.press.
В понедельник перед зданием посольства собралась группа из нескольких человек. Они принесли с собой транспарант с надписью "Долой фашизм", оставили перед оградой фотографии разрушений в Украине и жертв войны.
Затем трое мужчин достали бутылки с краской, и вылили содержимое на ограждение и таблички посольства. Вмешались полицейские, и между ними и активистами произошла небольшая потасовка.
Также люди положили на асфальт перед забором флаг РФ, который также облили краской.
Сообщается, что двух участников протеста - представителей Комитета защиты демократии и "скорой бригады оппозиции" - задержали правоохранители и доставили в управление.
В Варшаве активисты облили забор посольства РФ красной краской (фото: oko.press)
Впрочем, как отмечает tvn24.pl, такая информация пока не подтверждена.
"В связи с инцидентом у посольства России проводятся полицейские мероприятия", - коротко сообщила Габриэла Путира из KSP.
В Варшаве облили красной краской ограждение российского посольства (фото: tvnwarszawa.pl)
Ранее сообщалось, что 25 марта в Варшаве провели многотысячный митинг и флешмоб "Stop promising, start acting!" в поддержку Украины.
Напомним также, перед этим президент Польши Анджей Дуда отреагировал на угрозы российских пропагандистов и отметил, что в стране достаточно места для того, чтобы похоронить агрессоров в случае нападения.
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