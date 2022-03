В Варшаве провели многотысячный митинг и флешмоб в поддержку Украины

Митинг и акция в центре польской столицы собрала более 4 тысяч человек.

Флешмоб проводился в день визита президента США Джо Байдена, которого участники митинга призывали передать Украине системы противовоздушной обороны, чтобы наша страна могла лучше и эффективнее защищаться от вражеской авиации.

Также на акции почтили память жертв среди мирного населения, которые погибли в результате российских авиаударов по городам и жилым домам.

"Пока вы говорите, мы умираем - тысячи украинцев в Варшаве легли сегодня, чтобы почтить память жертв войны и призвать POTUS (аббревиатура, означающая дословно President of the United States, то есть президент США, - Ред.) передать Украине средства ПВО уже сейчас. Каждая минута промедления убивает", - пишет соорганизатор акции в своем Twitter.

While you are talking we are dying - thousands of Ukrainians in Warsaw lied down today to commemorate victims of war and to call @POTUS to deliver air defence weapon to Ukraine now. Every minute of delay kills. pic.twitter.com/9bUbAL8oPx