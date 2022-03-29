RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Варшаві будівлю посольства РФ облили червоною фарбою

Фото: у Варшаві облили фарбою будівлю російського посольства (tvnwarszawa.pl)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Польщі Варшаві група людей облила червоною фарбою огорожу будівлі російського посольства на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OKO.press.

У понеділок перед будівлею посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою транспарант з написом "Геть фашизм", залишили перед огорожею фотографії руйнувань в Україні та жертв війни.

Потім троє чоловіків дістали пляшки з фарбою, і вилили вміст на огорожу і таблички посольства. Втрутилися поліцейські, і між ними та активістами сталася невелика штовханина.

Також люди поклали на асфальт перед парканом прапор РФ, який також облили фарбою.

Повідомляється, що двох учасників протесту - представників Комітету захисту демократії та "швидкої бригади опозиції" - затримали правоохоронці та доставили в управління.

У Варшаві активісти облили паркан посольства РФ червоною фарбою (фото: oko.press)

Втім, як зазначає tvn24.pl, така інформація поки не підтверджена.

"У зв'язку з інцидентом біля посольства Росії проводяться поліцейські заходи", - коротко повідомила Габріела Путіра з KSP.

У Варшаві облили червоною фарбою огорожу російського посольства (фото: tvnwarszawa.pl)

Раніше повідомлялося, що 25 березня у Варшаві провели багатотисячний мітинг і флешмоб "Stop promising, start acting!" на підтримку України.

Нагадаємо також, перед цим президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози російських пропагандистів і зазначив, що в країні достатньо місця для того, щоб поховати агресорів у разі нападу.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольшаВаршаваПосольство РФВійна Росії проти України