У Варшаві будівлю посольства РФ облили червоною фарбою

У столиці Польщі Варшаві група людей облила червоною фарбою огорожу будівлі російського посольства на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну та військової агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OKO.press.
У понеділок перед будівлею посольства зібралася група з кількох людей. Вони принесли з собою транспарант з написом "Геть фашизм", залишили перед огорожею фотографії руйнувань в Україні та жертв війни.
Потім троє чоловіків дістали пляшки з фарбою, і вилили вміст на огорожу і таблички посольства. Втрутилися поліцейські, і між ними та активістами сталася невелика штовханина.
Також люди поклали на асфальт перед парканом прапор РФ, який також облили фарбою.
Повідомляється, що двох учасників протесту - представників Комітету захисту демократії та "швидкої бригади опозиції" - затримали правоохоронці та доставили в управління.
У Варшаві активісти облили паркан посольства РФ червоною фарбою (фото: oko.press)
Втім, як зазначає tvn24.pl, така інформація поки не підтверджена.
"У зв'язку з інцидентом біля посольства Росії проводяться поліцейські заходи", - коротко повідомила Габріела Путіра з KSP.
У Варшаві облили червоною фарбою огорожу російського посольства (фото: tvnwarszawa.pl)
Раніше повідомлялося, що 25 березня у Варшаві провели багатотисячний мітинг і флешмоб "Stop promising, start acting!" на підтримку України.
Нагадаємо також, перед цим президент Польщі Анджей Дуда відреагував на погрози російських пропагандистів і зазначив, що в країні достатньо місця для того, щоб поховати агресорів у разі нападу.
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