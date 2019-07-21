ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Голосование за рубежом завершилось на 16 избирательных участках, - ЦИК

Новости » Выборы 2019    21.07.2019 - 18:44
Голосование за рубежом завершилось на 16 избирательных участках, - ЦИК
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ЦИК отметили, что на зарубежных избирательных участках голосование проходит активно

На 16 избирательных участках завершилось голосование на выборах в Раду. Об этом во время брифинга сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на зарубежных избирательных участках голосование проходит активно.

"В заграничном избирательном округе голосование проводится в 102-х участках в 72 странах мира. По состоянию на 18 часов процесс голосования завершился уже 15 заграничных избирательных участках", - заявила Бернацкая.

По ее словам, в 18:30 также закрылся участок Украины в республике Иран. Таким образом, завершилось голосование на 16 избирательных участках.

"Первыми завершили голосование в 13:00 по Киевскому времени на избирательном участке в Посольстве Украины в Австралии. Из 1 тысячи 741 избирателя там проголосовали лишь 57. Если мы посмотрим на активность при голосовании в посольстве Украины в республике Корея, среди 240 избирателей, которые включены, участие в голосовании приняли 66 избирателей. На избирательном участке в Японии проголосовало 107 избирателей с 528 включенных в списки избирателей", - заявила Бернацкая.

Ранее РБК-Украина писало, что украинцы в Мексике начали голосовать на внеочередных выборах в Верховную раду.

Также сообщалось, что в США началось голосование украинцев на выборах в Верховную раду.

Выборы в Раду: как проходит голосование В ЦИК сравнили явку с прошлыми парламентскими выборами
Новости Украины Порошенко Зеленский Центральная избирательная комиссияголосованиевыборы в Раду
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь