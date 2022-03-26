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У Варшаві провели багатотисячний мітинг і флешмоб на підтримку України

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Варшава, Субота 26 березня 2022 08:18
У Варшаві провели багатотисячний мітинг і флешмоб на підтримку України Фото: у Варшаві провели масовий мітинг підтримку України (t.me/operativnoZSU_chat)
Автор: Володимир Костирін

У Варшаві провели багатотисячний мітинг на підтримку України, яка понад місяць відбиває повномасштабне російське військове вторгнення, а також влаштували масовий флешмоб "Stop promising, start acting!" із закликом до світових лідерів допомогти Україні закрити небо від бомбардувань і авіаударів РФ по мирних містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора Центру протидії корупції Дарію Каленюк.

Мітинг і акція в центрі польської столиці зібрала понад 4 тисячі людей.

Флешмоб проводився в день візиту президента США Джо Байдена, якого учасники мітингу закликали передати Україні системи протиповітряної оборони, щоб наша країна могла краще та ефективніше захищатися від ворожої авіації.

Також на акції вшанували пам'ять жертв серед мирного населення, які загинули в результаті російських авіаударів по містах і житлових будинках.

"Поки ви говорите, ми вмираємо - тисячі українців у Варшаві лягли сьогодні, щоб вшанувати пам'ять жертв війни та закликати POTUS (абревіатура, що означає дослівно President of the United States, тобто президент США, - Ред.) передати Україні засоби ППО вже зараз. Кожна хвилина зволікання вбиває", - пише співорганізатор акції у своєму Twitter.

На мітингу у Варшаві тисячі людей також виконали гімн України.

Мітинг у Варшаві на підтримку України (фото: скріншот з відео twitter.com/dkaleniuk / t.me/operativnoZSU_chat)

Раніше повідомлялося, що 26 березня президент США Джо Байден у Варшаві має виступити зі "значною промовою" щодо України.

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