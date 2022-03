У Варшаві провели багатотисячний мітинг і флешмоб на підтримку України

Мітинг і акція в центрі польської столиці зібрала понад 4 тисячі людей.

Флешмоб проводився в день візиту президента США Джо Байдена, якого учасники мітингу закликали передати Україні системи протиповітряної оборони, щоб наша країна могла краще та ефективніше захищатися від ворожої авіації.

Також на акції вшанували пам'ять жертв серед мирного населення, які загинули в результаті російських авіаударів по містах і житлових будинках.

"Поки ви говорите, ми вмираємо - тисячі українців у Варшаві лягли сьогодні, щоб вшанувати пам'ять жертв війни та закликати POTUS (абревіатура, що означає дослівно President of the United States, тобто президент США, - Ред.) передати Україні засоби ППО вже зараз. Кожна хвилина зволікання вбиває", - пише співорганізатор акції у своєму Twitter.

While you are talking we are dying - thousands of Ukrainians in Warsaw lied down today to commemorate victims of war and to call @POTUS to deliver air defence weapon to Ukraine now. Every minute of delay kills. pic.twitter.com/9bUbAL8oPx