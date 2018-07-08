Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 12:44
Иллюстративное фото (Bartek Paulus /RMF FM)
Иллюстративное фото (Bartek Paulus /RMF FM)

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту

В Варшаве (Польша), в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале, пострадали 14 человек. Об этом сообщает RMF.

Так, согласно информации издания, на данный момент группа специалистов распознают это вещество.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту. Все они были госпитализированы в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике в результате взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали.

Как сообщалось, погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Личности остальных погибших не установлены.

В Индии упал в ущелье школьный автобус, есть пострадавшие
Теги публикации: Польша, пострадавшие, Варшава, Утечка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Патриот и несгибаемый борец": политики скорбят из-за смерти Левка Лукьяненко
Кастрация и пожизненное заключение: в Украине хотят ужесточить наказание за педофилию
В Москве состоялся концерт в поддержку Сенцова (видео)
Хотел откупиться за 50 грн: на трассе Тернополь-Львов поймали пьяного водителя
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь