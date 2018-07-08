В Варшаве произошла утечка токсичных веществ, есть пострадавшие

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту

В Варшаве (Польша), в результате утечки токсичных веществ в главном грузовом терминале, пострадали 14 человек. Об этом сообщает RMF.

Так, согласно информации издания, на данный момент группа специалистов распознают это вещество.

По предварительным данным, утечка произошла из одной из бочек, в которой, вероятно, перевозили цианистый бензил - вещество, которое сильно действует на кожу, глаза и дыхательные пути.

Пострадавшие жаловались на головную боль и тошноту. Все они были госпитализированы в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике в результате взрывов на фабрике фейерверков погибли по меньшей мере 19 человек, еще 40 пострадали.

Как сообщалось, погибли восемь жителей города и шесть сотрудников скорой помощи. Личности остальных погибших не установлены.