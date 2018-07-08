У Варшаві стався витік токсичних речовин, є постраждалі

Потерпілі скаржилися на головний біль і нудоту

У Варшаві (Польща), в результаті витоку токсичних речовин у головному вантажному терміналі, постраждали 14 осіб. Про це повідомляє RMF.

Так, згідно з інформацією видання, на даний момент група фахівців розпізнають,що це за речовина.

За попередніми даними, витік стався з однієї з бочок, в якій, певно, перевозили ціаністий бензил - речовину, яка сильно діє на шкіру, очі та дихальні шляхи.

Постраждалі скаржилися на головний біль і нудоту. Всі вони були госпіталізовані в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Мексиці в результаті вибухів на фабриці феєрверків загинули щонайменше 19 людей, ще 40 постраждали.

Як повідомлялося, загинули вісім жителів міста і шість співробітників швидкої допомоги. Особи решти загиблих не встановлені.