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В Варшаве произошла массовая драка с участием украинцев

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 11:54
В Варшаве произошла массовая драка с участием украинцев
Иллюстративное фото (facebook.com/PolicjaPL)

Очевидцы утверждают, что участники драки бросали стеклянные бутылки

В Варшаве (Польша) произошла массовая драка между поляками и украинцами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что инцидент произошел вчера перед Виленским вокзалом. По словам свидетелей, все началось с потасовки между несколькими поляками и украинцами, в ход пошли кулаки, а через некоторое время они начали бросать друг в друга стеклянными бутылками.

Также сообщается, что прохожие были вынуждены укрыться на ближайшей остановке. Участники драки разошлись, прежде чем прибыла полиция.

Напомним, в начале декабря в Неаполе (Италия) был убит 36-летний гражданин Украины. По словам очевидцев, они видели жестокую драку между двумя мужчинами, во время которой один из них достал нож и несколько раз ударил противника, после чего тот упал на землю. Медики не смогли спасти раненого, а нападавший скрылся.

В сентябре в Чехии после футбольного матча задержали 8 украинцев за столкновения с работниками полиции. По данным СМИ, драка с чешской полицией началась после финального свистка.

 

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