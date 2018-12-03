В Неаполе убили гражданина Украины

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украинцу нанесли несколько ударов ножом во время драки

В Неаполе в воскресенье, 2 декабря 2018 года, был убит 36-летний гражданин Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание il Giornale.

Фото: место происшествия

Указано, что сообщение об инциденте поступило в полицию около 22:30. Свидетели отмечают, что видели ожесточенную драку между двумя мужчинами, во время которой один из них достал нож и несколько раз ударил противника, после чего тот упал на землю. Медики не смогли спасти раненого, а нападавший сбежал.

Так, местные СМИ писали, что имя погибшего - Юрий Бусуйок. Отмечалось, что мужчина 9 лет находился в Италии, жил с родителями и работал строителем.

Кроме того, сообщается, что конфликт произошел возле клуба, популярного среди иммигрантов из Восточной Европы.

Напомним, в 2017 году в немецком Эггеленфельде (Нижняя Бавария) в общежитии для беженцев убили гражданина Украины. Отмечалось, что 28-летнего украинца в результате конфликта избил 47-летний беженец из Казахстана, который проживал с жертвой в одной комнате. Украинец получил настолько тяжелые травмы, что умер еще в общежитии до приезда медиков.

РБК-Украина ранее сообщало, что в октябре 2016 года в городе Констанцин-Езерна в Польше в результате спора зарезали украинца. Отмечалось, что 44-летний гражданин Украины скончался в реанимации от удара ножом в живот.