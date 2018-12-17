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У Варшаві сталася масова бійка за участю українців

Новини » Надзвичайні події    17.12.2018 - 11:54
У Варшаві сталася масова бійка за участю українців
Ілюстративне фото (facebook.com/PolicjaPL)

Очевидці стверджують, що учасники бійки кидали скляні пляшки

У Варшаві (Польща) сталася масова бійка між поляками і українцями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Повідомляється, що інцидент стався вчора перед Віленським вокзалом. За словами свідків, все почалося з бійки між кількома поляками і українцями, у хід пішли кулаки, а через деякий час вони почали кидати один в одного скляними пляшками.

Також повідомляється, що перехожі були змушені сховатися на найближчій зупинці. Учасники бійки розійшлися, перш ніж прибула поліція.

Нагадаємо, на початку грудня в Неаполі (Італія) був убитий 36-річний громадянин України. За словами очевидців, вони бачили жорстоку бійку між двома чоловіками, під час якої один з них дістав ніж і кілька разів ударив супротивника, після чого той упав на землю. Медики не змогли врятувати пораненого, а нападник зник.

У вересні в Чехії після футбольного матчу затримали 8 українців за зіткнення з працівниками поліції. За даними ЗМІ, бійка з чеською поліцією почалася після фінального свистка.

 

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