В Варшаве десять студентов из Украины попали в ДТП

В результате аварии украинцы серьезно не пострадали

В Варшаве (Польша) десять студентов из Украины попали в аварию, в результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. Об этом сообщает польский телеканал TVN.

Сообщается, что украинские студенты попали в аварию, когда возвращались с вечеринки. Также сообщается, что все десять человек ехали в одном автомобиле. Предполагается, что за рулем находился нетрезвый водитель, который не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП украинцы серьезно не пострадали, однако движение на кольцевой развязке было заблокировано.

Кроме того, известно, что все десять украинцев в возрасте от 20 лет являются студентами высших учебных заведений Варшавы. Уточняется, что рядом с водителем на переднем кресел сидели два человека, пятеро на заднем сидении и еще двое ехали в багажнике. По приезду полиции водитель отказался проходить тест на алкоголь, а также заявил, что не управлял автомобилем.

Напомним, ранее в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.