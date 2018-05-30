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В Варшаве десять студентов из Украины попали в ДТП

НовостиПроисшествия    30.05.2018 - 08:54
Фото: ДТП в Варшаве (tvnwarszawa.tvn24.pl)
Фото: ДТП в Варшаве (tvnwarszawa.tvn24.pl)

В результате аварии украинцы серьезно не пострадали

В Варшаве (Польша) десять студентов из Украины попали в аварию, в результате ДТП никто из них серьезно не пострадал. Об этом сообщает польский телеканал TVN.

Сообщается, что украинские студенты попали в аварию, когда возвращались с вечеринки. Также сообщается, что все десять человек ехали в одном автомобиле. Предполагается, что за рулем находился нетрезвый водитель, который не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП украинцы серьезно не пострадали, однако движение на кольцевой развязке было заблокировано.

Кроме того, известно, что все десять украинцев в возрасте от 20 лет являются студентами высших учебных заведений Варшавы. Уточняется, что рядом с водителем на переднем кресел сидели два человека, пятеро на заднем сидении и еще двое ехали в багажнике. По приезду полиции водитель отказался проходить тест на алкоголь, а также заявил, что не управлял автомобилем.

Напомним, ранее в Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, в результате чего пострадали 28 человек.

 

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Теги публикации: ДТП, Польша, Варшава  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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