В Варшаве бросили "коктейль Молотова" в посольство Турции

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TVN24 .

Известно, что инцидент произошел около в 14:00. Неизвестный бросил "коктейль Молотова" в здание посольства. Сейчас на фасаде отмечаются следы копоти, а на территории работают криминалисты и правоохранители.

Полиция уже задержала одного подозреваемого. По неофициальным данным установлено, что им оказался 34-летний гражданин Турции. Впрочем, перед преступлением его сопровождал еще один человек.

"Подтверждаю, что около 14 часов на улице Раковецкой произошел инцидент с одним из объектов, охраняемых отделом безопасности дипломатических представительств. Задержан один мужчина. Все обстоятельства этого происшествия устанавливаются", - заявил сотрудник варшавского управления полиции Рафал Ретманяк.