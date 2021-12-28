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У Варшаві кинули "коктейль Молотова" в посольство Туреччини

Автор: Сергій Пишкін

У Варшаві невідомий кинув "коктейль Молотова" в посольство Туреччини. Поліція затримала нападника.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TVN24.

Відомо, що інцидент стався близько о 14:00. Невідомий кинув "коктейль Молотова" в будівлю посольства. Наразі на фасаді відзначаються сліди кіптяви, а на території працюють криміналісти й правоохоронці.

Поліція вже затримала одного підозрюваного. За неофіційними даними встановлено, що ним виявися 34-річний громадянин Туреччини. Втім, перед злочином його супроводжувала ще одна людина.

"Підтверджую, що близько 14 години на вулиці Раковецькій стався інцидент з одним із об'єктів, що охороняються відділом безпеки дипломатичних представництв. Затримано одного чоловіка. Усі обставини цієї події встановлюються", - заявив співробітник варшавського управління поліції Рафал Ретманяк.

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