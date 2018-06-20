В Варшаве аварийно сел самолет в Ригу

После старта самолета оказалось, что это была неисправность датчика

В варшавском аэропорту Шопена в среду в 18 часов (по киевскому времени) аварийно сел самолет типа Bombardier компании LOT, совершавший полет по маршруту Варшава-Рига. Об этом сообщает tvnwarszawa.pl.

Так, пилот самолета принял решение о возврате воздушного судна в Варшаву в связи с аварией системы шасси.

Как сообщил пресс-секретарь авиакомпании LOT Адриан Кубицкий, после старта самолета оказалось, что неисправным является датчик системы шасси. Следовательно, пилот развернул самолет и после двух контрольных кол над аэропортом совершил посадку.

Отмечается, что после посадки и проверки оказалось, что это была неисправность датчика, а не самого шасси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алтайском крае (Россия) разбился легкомоторный самолет Як-52.