У Варшаві аварійно сів літак до Риги

Псля старту літака виявилося, що це була несправність датчика

У варшавському аеропорту Шопена в середу о 18-й годині (за київським часом) аварійно сів літак типу Bombardier компанії LOT, який здійснював політ за маршрутом Варшава-Рига. Про це повідомляє tvnwarszawa.pl.

Так, пілот літака прийняв рішення про повернення повітряного судна до Варшави у зв'язку з аварією системи шасі.

Як повідомив речник авіакомпанії LOT Адріан Кубіцький, після старту літака виявилося, що несправним є датчик системи шасі. Відтак, пілот розвернув літак і після двох контрольних кол над аеропортом здійснив посадку.

Зазначається, що після посадки і перевірки виявилося, що це була несправність датчика, а не самого шасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Алтайському краї (Росія) розбився легкомоторний літак Як-52.