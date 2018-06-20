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У Варшаві аварійно сів літак до Риги

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 22:39
Ілюстративне фото: Boeing E-3A Sentry AWACS (flickr.com-galeriadechato)
Ілюстративне фото: Boeing E-3A Sentry AWACS (flickr.com-galeriadechato)

Псля старту літака виявилося, що це була несправність датчика

У варшавському аеропорту Шопена в середу о 18-й годині (за київським часом) аварійно сів літак типу Bombardier компанії LOT, який здійснював політ за маршрутом Варшава-Рига. Про це повідомляє tvnwarszawa.pl.

Так, пілот літака прийняв рішення про повернення повітряного судна до Варшави у зв'язку з аварією системи шасі.

Як повідомив речник авіакомпанії LOT Адріан Кубіцький, після старту літака виявилося, що несправним є датчик системи шасі. Відтак, пілот розвернув літак і після двох контрольних кол над аеропортом здійснив посадку.

Зазначається, що після посадки і перевірки виявилося, що це була несправність датчика, а не самого шасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Алтайському краї (Росія) розбився легкомоторний літак Як-52.

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Теги публікації: Варшава, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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