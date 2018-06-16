У Росії розбився легкомоторний літак

На місці події працює оперативна група пожежно-рятувального гарнізону
В Алтайському краї (Росія) розбився легкомоторний літак Як-52. Про це повідомляє Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ по регіону.
"16.06.2018 о 17:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу злітно-посадкової смуги в Первомайському районі зазнав аварії легкомоторний літак Як-52. На місце аварії виїхала оперативна група пожежно-рятувального гарнізону", - сказано в повідомленні.
При цьому ТАСС, посилаючись на своє джерело, повідомляло, що в результаті аварії загинули дві людини. Так, на борту були пілот і пасажир.
Крім того, "Інтерфаксу" у МНС повідомили, що на місці катастрофи виникла пожежа, проте її вже загасили.
Зазначено також, що за фактом події Барнаульская транспортна прокуратура почала перевірку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аварії легкомоторного літака в штаті Вісконсін, США, загинуло чотири людини.