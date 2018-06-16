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У Росії розбився легкомоторний літак

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 15:16
Фото: крах літака (vk.com novostikratko)
Фото: крах літака (vk.com novostikratko)

На місці події працює оперативна група пожежно-рятувального гарнізону

В Алтайському краї (Росія) розбився легкомоторний літак Як-52. Про це повідомляє Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій РФ по регіону.

"16.06.2018 о 17:00 надійшло повідомлення про те, що поблизу злітно-посадкової смуги в Первомайському районі зазнав аварії легкомоторний літак Як-52. На місце аварії виїхала оперативна група пожежно-рятувального гарнізону", - сказано в повідомленні.

При цьому ТАСС, посилаючись на своє джерело, повідомляло, що в результаті аварії загинули дві людини. Так, на борту були пілот і пасажир.

Крім того, "Інтерфаксу" у МНС повідомили, що на місці катастрофи виникла пожежа, проте її вже загасили.

Зазначено також, що за фактом події Барнаульская транспортна прокуратура почала перевірку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті аварії легкомоторного літака в штаті Вісконсін, США, загинуло чотири людини.

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Теги публікації: Російська Федерація, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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