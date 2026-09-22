Варп-двигуни та зброя: Пентагон оприлюднив нові файли з дослідження НЛО

Що містить новий архів Пентагону?

Оприлюднений пакет включає 67 матеріалів від Міністерства оборони США та 4 документи від місцевої поліції штату Колорадо.

Загалом оприлюднено 55 PDF-документів, 15 відеозаписів та 1 аудіофайл, що охоплюють період з 1952 по 2025 рік. Більшість файлів містить часткові вилучення та цензурні правки.

Найбільший інтерес викликають матеріали таємної військової ініціативи AAWSAP, яку Розвідувальне управління оборони США запустило у 2008 році для оцінки потенційних аерокосмічних загроз до 2050 року.

Програма досліджувала теоретичні концепції, серед яких:

варп-двигуни та викривлення простору;

червоточини та антигравітаційні системи;

двигуни з негативною масою та технології невидимості.

Міноборони США уточнило, що опубліковані файли слід вважати узагальненими аналітичними оглядами, а не підтвердженням існування відповідних технологій у розпорядженні армії.

Травми та радіаційне ураження від аномальних об'єктів

Серед документів виявлено 38-сторінкове технічне дослідження 2010 року, присвячене аналізу травм у людей, які спостерігали аномальні аерокосмічні системи.

У звіті детально описано випадок із трьома інженерами антенних систем, які зазнали впливу невідомого джерела.

Після контакту з аномальним об'єктом у фахівців зафіксували опіки шкіри, випадіння волосся та симптоми променевої хвороби. Упродовж наступних років у одного з постраждалих розвинулися ознаки злоякісних пухлин.

Автор звіту порівняв ці дані з 300 аналогічними випадками радіочастотних травм і висловив гіпотезу про "можливе використання кимось із потенційних противників невідомих розгорнутих систем".

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Розсекречені відео та скасування обмежень

Серед оприлюднених відео присутні кадри, зняті військовими на Близькому Сході. На одному з них зафіксовано близько шести сферичних об'єктів діаметром 1-2 метри, які рухалися зі швидкістю від 80 до 180 миль на годину та маневрували у повітрі.

Архів також містить аудіозапис 1952 року керівника проєкту "Блакитна книга" Едварда Руппельта, де він підтвердив, що близько 20 відсотків із 800 вивчених випадків НЛО не мають жодного наукового пояснення.

Окрім цього, Пентагон оголосив про запровадження юридичного механізму, який дозволяє чинним та колишнім співробітникам передавати уряду конфіденційну інформацію про аномальні явища без загрози переслідування за порушення угод про нерозголошення.