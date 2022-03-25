UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Варианты есть, но нет политической воли: Ермак назвал, что необходимо Украине для победы

Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над Российской Федерацией. Вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Что необходимо Украине для победы над Россией:

  • полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;
  • тяжелое вооружение;
  • полноценный ленд-лиз;
  • закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.

"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина