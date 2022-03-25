Варіанти є, але немає політичної волі: Єрмак назвав, що необхідно Україні для перемоги

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав, що саме потребує Україна для перемоги над Російською Федерацією. Варіантів достатньо, однак політичної волі у союзників нашої країни поки що немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
"Варіанти є, але поки немає політичної волі", - заявив Єрмак.
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