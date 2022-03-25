Варианты есть, но нет политической воли: Ермак назвал, что необходимо Украине для победы
Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над Российской Федерацией. Вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Что необходимо Украине для победы над Россией:
- полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;
- тяжелое вооружение;
- полноценный ленд-лиз;
- закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.
"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.
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