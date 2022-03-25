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Варианты есть, но нет политической воли: Ермак назвал, что необходимо Украине для победы

Новина українською →
Пятница 25 марта 2022 22:47
Варианты есть, но нет политической воли: Ермак назвал, что необходимо Украине для победы Фото: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал, что именно нужно Украине для победы над Российской Федерацией. Вариантов достаточно, однако политической воли у союзников нашей страны пока нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Что необходимо Украине для победы над Россией:

  • полномасштабный обмен разведданными в реальном времени;
  • тяжелое вооружение;
  • полноценный ленд-лиз;
  • закрытое небо, или же самолеты или дальнобойные системы ПВО, чтобы защитить гражданскую инфраструктуру.

"Варианты есть, но пока нет политической воли", - заявил Ермак.

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