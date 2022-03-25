Варіанти є, але немає політичної волі: Єрмак назвав, що необхідно Україні для перемоги
Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав, що саме потребує Україна для перемоги над Російською Федерацією. Варіантів достатньо, однак політичної волі у союзників нашої країни поки що немає.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Що необхідно Україні для перемоги над Росією:
- повномасштабний обмін розвідданими у реальному часі;
- важке озброєння;
- повноцінний ленд-ліз;
- закрите небо, або ж літаки чи далекобійні системи ППО, щоб захистити цивільну інфраструктуру.
"Варіанти є, але поки немає політичної волі", - заявив Єрмак.
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