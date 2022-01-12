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Вариантов "продуктовых чеков" может быть с десяток: советник президента пояснил идею

Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Советник президента Украины Олег Устенко на днях высказался за введение "продуктовых чеков" через систему "Дія". В комментарии РБК-Украина он пояснил свою идею.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Цены не сдержать. Из-за чего в Украине остаются риски высокой инфляции".

"Актуальна идея в том, каким образом надо поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", - сказал Устенко РБК-Украина.

Среди возможных инструментов, по его словам, может быть и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его снижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую идею обсуждали в политических кругах.

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. За 2021 год рост цен составил 10,0%, что является максимальным показателем с 2017 года (13,7%).

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