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Варіантів "продуктових чеків" може бути з десяток: радник президента пояснив ідею

Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Радник президента України Олег Устенко днями висловився за введення "продуктових чеків" через систему "Дія". У коментарі РБК-Україна він пояснив свою ідею.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції".

"Актуальна ідея в тому, яким чином треба підтримати найбільш вразливі верстви населення. А варіантів може бути з десяток, як розподілити цю субсидію. Але ми говоримо про економіку, в якій багато носить імовірнісний характер. Тобто може бути, а може і не бути", - сказав Устенко РБК-Україна.

Серед можливих інструментів, за його словами, може бути і пряме субсидування. Устенко також уточнив, що скасування ПДВ або його зниження на окремі товари не розглядається. Хоча ще минулого року таку ідею обговорювали в політичних колах.

Нагадавши, споживчі ціни в Україні в грудні 2021 року порівняно з листопадом зросли на 0,6%. За 2021 рік зростання цін склало 10,0%, що є максимальним показником з 2017 року (13,7%).

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Ціни на продукти