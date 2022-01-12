Вариантов "продуктовых чеков" может быть с десяток: советник президента пояснил идею

"Актуальна идея в том, каким образом надо поддержать наиболее уязвимые слои населения. А вариантов может быть с десяток, как распределить эту субсидию. Но мы говорим об экономике, в которой многое носит вероятностный характер. То есть может быть, а может и не быть", - сказал Устенко РБК-Украина.

Среди возможных инструментов, по его словам, может быть и прямое субсидирование. Устенко также уточнил, что отмена НДС или его снижение на отдельные товары не рассматривается. Хотя еще в прошлом году такую идею обсуждали в политических кругах.