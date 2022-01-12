Варіантів "продуктових чеків" може бути з десяток: радник президента пояснив ідею

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції ".

"Актуальна ідея в тому, яким чином треба підтримати найбільш вразливі верстви населення. А варіантів може бути з десяток, як розподілити цю субсидію. Але ми говоримо про економіку, в якій багато носить імовірнісний характер. Тобто може бути, а може і не бути", - сказав Устенко РБК-Україна.

Серед можливих інструментів, за його словами, може бути і пряме субсидування. Устенко також уточнив, що скасування ПДВ або його зниження на окремі товари не розглядається. Хоча ще минулого року таку ідею обговорювали в політичних колах.