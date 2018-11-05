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Варфоломей: РПЦ должна признать право украинцев на автокефалию

Новости » Политика    05.11.2018 - 11:55
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)
Фото: патриарх Варфоломей (УНИАН)

Варфоломей посоветовал РПЦ последовать примеру Константинополя в вопросе балканских церквей

Русская православная церковь (РПЦ) должна признать право украинцев на автокефалию. Об этом на литургии в Стамбуле заявил Вселенский патриарх Варфоломей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческое издание protothema.

В частности, Варфоломей отметил, что Константинополь продолжает "говорить о любви", в то время как РПЦ идет на раскол церквей. Он также признал, что вопрос украинской автокефалии стал поводом для столкновения с РПЦ.

"Ей трудно понять, что как Вселенский патриархат освободил народы на Балканах, ослабив тем самым себя, но признал их право на внутреннее самоуправление, независимость церковную, автокефалию... так и Москве следовало бы признать, что украинский народ... имеет право на автокефалию", - заявил Варфоломей.

Напомним, ранее архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей Иов (Геча) заявил, что УПЦ Московского патриархата больше не существует.

Отметим, на выходных в ходе визита президента Петра Порошенко в Стамбул украинская сторона и Вселенский патриархат подписали соглашение о создании независимой церкви.

 

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Новости Украины РПЦКонстантинопольАвтокефалия
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