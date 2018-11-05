Варфоломій: РПЦ має визнати право українців на автокефалію

Фото: патріарх Варфоломій (УНІАН)

Варфоломій порадив РПЦ наслідувати приклад Константинополя в питанні балканських церков

Російська православна церква (РПЦ) має визнати право українців на автокефалію. Про це на літургії у Стамбулі заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецьке видання protothema.

Зокрема, Варфоломій зазначив, що Константинополь продовжує "говорити про любов", в той час як РПЦ йде на розкол церков. Він також визнав, що питання української автокефалії стало приводом для зіткнення з РПЦ.

"Їй важко зрозуміти, що Вселенський патріархат звільнив народи на Балканах, послабивши тим самим себе, але визнав їх право на внутрішнє самоврядування, церковну незалежність, автокефалію... так і Москві слід було б визнати, що український народ... має право на автокефалію", - заявив Варфоломій.

Нагадаємо, раніше архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков Іов (Геча) заявив, що УПЦ Московського патріархату більше не існує.

Відзначимо, на вихідних у ході візиту президента Петра Порошенка до Стамбула українська сторона і Вселенський патріархат підписали угоду про створення незалежної церкви.