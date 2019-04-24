Варфоломей поздравил Зеленского с победой на выборах

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в Twitter.

Варфоломей благословил продолжение реформ в Украине и отметил, что будет поддерживать духовное процветание народа Украины.

"Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Зеленского на выборах президента Украины. Матерь-Церковь отметила прогресс в Украине, благословила продолжение реформ, подтвердила, что будет поддерживать благополучие и духовное процветание народа Украины", - написал Сибига.

Ранее глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что после выборов в Украине нет никаких рисков для отзыва томоса об автокефалии. Епифаний отметил, что к потери томоса не может привести даже смена государственного курса Украины.

Отметим, Владимир Зеленский одержал победу на выборах президента Украины во втором туре 21 апреля. За него отдали голос 73,22% украинцев. Передача полномочий от Порошенко к Зеленскому должна состояться в течение месяца.

Лидеры государств и ключевые международные политики уже начали поздравлять Зеленского с победой.