Варфоломей исключил уход с Вселенского престола из-за проблем со здоровьем

Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность ухода с престола из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе ему сделали операцию в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Константинопольской патриархии.

Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции. "Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.