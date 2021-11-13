Варфоломей исключил уход с Вселенского престола из-за проблем со здоровьем
Вселенский патриарх Варфоломей не рассматривает возможность ухода с престола из-за проблем со здоровьем. На прошлой неделе ему сделали операцию в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Константинопольской патриархии.
Сообщается, что Варфоломей накануне вернулся в Стамбул и провел встречу с иерархией престола в Турции.
"Патриарх выразил своим братьям и соратникам-архиереям свою глубокую благодарность за проявленные ими уважение, любовь и поддержку и при этом опроверг слухи о том, что он намерен уйти с престола по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.
Напомним, осенью Варфоломей во время поездки в США дважды был госпитализирован. Его состояние ухудшилось после длительного перелета, в больнице у него выявили проблемы с кровеносными сосудами.