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Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, Суббота 06 ноября 2021 03:13
Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке Фото: Вселенский патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Патриарха Варфоломея прооперировали в Нью-Йорке. Ему имплантировали стент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора.

Патриарха Константинопольского Варфоломея уже выписали из больницы в Нью-Йорке.

"Мы благодарим Бога за то, что его Святейшество патриарх Варфоломей только что был выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке", - написал он и добавил, что Варфоломей "чувствует себя хорошо и пребывает в приподнятом настроении".

81-летний вселенский патриарх Варфоломей второй раз попал в больницу во время своего официального визита в США, который начался 23 октября. Ему проводили ангиограмму - исследование кровеносных сосудов.

Ранее мы писали, что вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован второй раз за две недели.

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Патриарх Варфоломей
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